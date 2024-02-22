Минобороны отремонтирует более 100 коммунальных объектов в Одинцове в 2024 году
Специалисты Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России приступили к ремонту коммунальных объектов в Одинцове. В 2024 году планируется привести в порядок более 100 котельных, ЦТП, тепловых сетей, водозаборных узлов, канализационно-насосных станций, очистных сооружений и сетей водоснабжения и канализации.
С начала года в работе находятся уже около 40% запланированных к ремонту коммунальных объектов. Специалисты проводят электротехнические, санитарно-технические и общестроительные работы. Обновляют здания, оборудование и коммуникации. Такие работы проводят каждый год для повышения надежности работы объектов и предупреждения их износа и выхода из строя.
Сейчас в оперативном управлении филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России - 272 военных городка, в том числе более трех тысяч зданий казарменно-жилищного фонда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.
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