Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства России на бесплатные инфотуры

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Информационные туры состоятся в период с 27 ноября по 19 декабря. Для регистрации участника необходимо заполнить форму заявки. Для решения организационных вопросов по поездкам создан чат в Telegram.

Первый тур стартует 28 ноября в Коломну. Участников ждет поездка на автобусе, экскурсия в Калачную с дегустацией, экскурсия в Коломенский кремль, обед в кафе «Дом с мезонином», мастер-класс.

29 ноября туроператоры отправятся в Истру. Там предстоят экскурсии в музей «Новый Иерусалим», монастырь и деревню хаски «Русская Аляска». В программе дня обед в кафе «Давыдов».

В Солнечногорске группы побывают 1 декабря. Специалисты посетят усадьбу Середниково и Шахматово, пообедают в музее «Еда Руси».

19 декабря - поездка в Звенигород. В программе дня посещение Звенигородского монастыря и манежа, обзорная экскурсия в Храм Вооруженных сил России. Обед запланирован в кафе «Прованс».

Подробнее об условиях инфотуров можно узнать на сайте Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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