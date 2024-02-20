Минкультуры Подмосковья: начался прием заявок на поддержку модернизации кинозалов
Фонд кино начал прием заявок от организаций кинопоказа на модернизацию залов в 2024 году. Участники смогут получить средства для оснащения кинозалов современным оборудованием. Прием заявок завершится 29 марта.
К участию приглашают организации, расположенные в городах России с численностью населения до 500 тысяч человек. Документы принимают как онлайн , так и на бумажных носителях.
Максимальная сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, составляет девять миллионов рублей. При этом, организациям предстоит переоборудовать кинозалы в срок до 25 декабря 2024 года. С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте.
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