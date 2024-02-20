Минкультуры Подмосковья: Московский Губернский театр представит инклюзивный спектакль

Спектакль - это романтическая история о первой любви московского парня Алеши и девушки Лили. Первой любви, которая навечно оставляет след в жизни каждого. Постановка является совместным проектом театра и Центра творческих проектов «Инклюзион». В ней участвуют актеры труппы Московского Губернского театра и актеры с инвалидностью.

«Я видел эскиз и поразился тому, как искренне, эмоционально, можно сказать, профессионально работают актеры Центра „Инклюзион“, многие из них не уступают в органике актерам театра», - подчеркнул художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

По словам режиссера Ксении Кошкиной, спектакль - не столько про любовь к мужчине или женщине, сколько про любовь к жизни. Про любовь как движущую силу, которая заставляет жить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая постоянно пополняется.

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