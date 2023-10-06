Министр Зиновьева рассказала о развитии промышленного туризма в Подмосковье
«Неделя промышленного туризма» завершилась в Московской области. Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева заявила, что регион является одним из самых развитых в плане промышленности в России.
«Здесь сосредоточено порядка 1,3 тысячи предприятий обрабатывающей промышленности: от пищевых производств до предприятий высокотеха», - прокомментировала Зиновьева.
Предприятия Московской области активно привлекают туристов на свои площадки. Например, «Химрар» и Загорский трубный завод включены в путеводитель Агентства стратегических инициатив «Все на завод!». Они стали образцовыми площадками для посещения.
Во время «Недели промышленного туризма» гостей приняли ФАУ «ЦАГИ» и АО «ЦНИИмаш» - они провели экскурсии для студентов и профессионалов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.
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