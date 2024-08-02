Министр ЖКХ Велиховский встретился с жителями в Можайске

«Мероприятия формата „Выездная администрация“ позволяют нам быть ближе к жителям и оперативно реагировать на их запросы. Это не только возможность решить текущие проблемы, но и шанс услышать мнение людей о наших проектах, что крайне важно для планирования дальнейших действий», - сказал Велиховский.

Мероприятие прошло успешно и собрало множество предложений от жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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