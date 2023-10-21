Министр ЖКХ Велиховский проверил готовность спецтехники к зиме в Рузе
В Рузе прошел смотр коммунальной техники перед предстоящим зимним сезоном. В мероприятии поучаствовал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
К зиме в округе подготовили 18 тракторов МТЗ 82.1 и шесть тракторов МТЗ 320, 12 погрузчиков, четыре КДМ, два самосвала и один грейдер. Из малой механизации к уборке готовы 12 снегоуборщиков самоходных, 12 подметальных машин. В ноябре закупят дополнительно 300 лопат и 150 скребков.
«Оцениваем готовность городского округа Рузский к предстоящему сезону на „отлично“. Вся техника готова, личный состав обучен, знает, как действовать в аварийных ситуациях. Специалисты в управлении также знают какие задачи нужно выполнять в экстренных случаях, при снегопаде, при отключении», - сообщил министр.
На работу зимой будут выходить шесть дорожников, 90 рабочих по благоустройству, 27 трактористов и 18 водителей специальной техники.
Смотр спецтехники проводят по всему Подмосковью по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.
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