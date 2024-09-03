Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский поздравил с началом учебного года

«Поздравляю всех учеников Подмосковья с началом нового учебного года! Хочу отметить детей сотрудников подведомственных организаций МинЖКХ, в том числе и „КС МО“. Ваши успехи и активное участие в конкурсах и акциях вдохновляют нас на дальнейшие свершения», - сказал министр.

Велиховский рассказал, что ведомство поддерживает и создает условия для успешного отдыха и обучения детей сотрудников, организует летние лагеря и предоставляет возможности для развития.

«Важным направлением работы министерства является восстановление образовательных учреждений на новых территориях. Уже завершен капитальный ремонт восьми школ в Мариуполе, двух школ в Макеевке и еще одной - в Луганске», - добавил Антон Велиховский.

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