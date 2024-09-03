03 сентября 2024, 13:35

Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский поздравил с началом учебного года

Министерство ЖКХ Московской области
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Новый учебный год стартовал во всех школах Подмосковья 2 сентября. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский поздравил ребят с началом занятий и рассказал о восстановленных образовательных объектах в Мариуполе.

«Поздравляю всех учеников Подмосковья с началом нового учебного года! Хочу отметить детей сотрудников подведомственных организаций МинЖКХ, в том числе и „КС МО“. Ваши успехи и активное участие в конкурсах и акциях вдохновляют нас на дальнейшие свершения», - сказал министр.

Велиховский рассказал, что ведомство поддерживает и создает условия для успешного отдыха и обучения детей сотрудников, организует летние лагеря и предоставляет возможности для развития.

«Важным направлением работы министерства является восстановление образовательных учреждений на новых территориях. Уже завершен капитальный ремонт восьми школ в Мариуполе, двух школ в Макеевке и еще одной - в Луганске», - добавил Антон Велиховский.

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Школьники
03 сентября 2024, 14:03
Учебный год в колледже «Подмосковье» начался с награждения студентов и педагогов
Министерство образования МО
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Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года, прошла в колледже «Подмосковье». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Церемонию начали с поднятия флага и исполнения гимна России. Первокурсников приветствовали педагоги, будущие работодатели, участники СВО и активисты «Движения первых».

Студенты и педагоги, показавшие успехи, получили грамоты и благодарственные письма. Затем прозвучало поздравление министра просвещения Сергея Кравцова и директора департамента государственной политики в сфере СПО Виктора Неумывакина.

Вновь прибывшие студенты познакомились с колледжем, преподавателями и своими однокурсниками. Узнали о правилах учебного заведения, его особенностях и традициях.

Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 - после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году - свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

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Школьники
03 сентября 2024, 12:07
Выездная бригада врачей из медцентра Рошаля провела прием детей в Истре
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Специалисты из детского клинического центра имени Рошаля провели осмотры детей в Истре. В течение двух последних недель в детской поликлинике № 1 пациентов принимали невролог, офтальмолог, ортопед и уролог.

Проводить приемы в Истре врачи клинического центра начали еще до открытия медицинского учреждения. Жителям очень удобен такой формат, ведь можно получить консультация сразу нескольких специалистов и узнать мнение не только местных врачей, но и областных.

На прием к урологу пришли 20 ребят, невролог принял 40 детей, а офтальмологи - 46. Травматологи-ортопеды приняли 34 юных пациентов.

«В основном пациенты обращаются с жалобами на нарушение осанки, деформацию нижних конечностей. Почти половина случаев поддается консервативному лечению, и оперативного вмешательства не требуется. Некоторым пациентам было предложено плановое оперативное лечение в Детском клиническом центре имени Рошаля, другие - приглашены на плановую госпитализацию. Дальнейшая тактика их лечения будет определена уже в условиях центра», - рассказала травматолог-ортопед Детского клинического центра имени Рошаля Анастасия Поддубная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в восьми округах в этом году.

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Дети Истра Врачи Поликлиники
03 сентября 2024, 12:03
Мастер-классы и выставки ко Дню знаний провели в парке усадьбы Кривякино
Телеканал «360»
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День знаний отпраздновали в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Для школьников организовали мастер-классы по безопасности дорожного движения, технологии, рисованию и робототехнике.

«Обычно в школе и дома больше уделяют внимания переходам через автомобильную дорогу, но забывают про железную дорогу. К сожалению, мы входим в пятерку Московской области, где наибольшее травмирование именно на железной дороге. Хотелось бы обратить на это особое внимание», - отметил начальник управления городской инфраструктуры администрации городского округа Воскресенск Игорь Щекочихин.

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Занятия робототехникой помогают прокачать навыки инженерии, программирования, легче усваивать математические знания. Школа робототехники работает сразу в трех микрорайонах Воскресенска: центральном, Москворецком и Цемгиганте.

Второклассница Мелания Зотова выбрала для себя мастер-класс от школы английского языка. Вместе с другими участниками девочка сделала игрушку - капитошку из шарика, муки и веревок.

Для поддержания позитивного настроя в парке работали фотозоны и звучала живая музыка. Кульминацией праздника стала акция по безопасности дорожного движения. Детям напомнили о правилах дорожного движения и разрешили посидеть на полицейских мотоциклах. После детям вручили раскраски с подсказками о правилах дорожного движения.

1 сентября Воскресенск Парки
03 сентября 2024, 10:59
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 3 сентября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов утром 3 сентября. В региональном Минтрансе сообщили, что движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия»

Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве уточнили, что на дорогах региона зафиксировали миллион автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги

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