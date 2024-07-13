Министр ЖКХ Подмосковья посетил экоурок в школе № 3 в Рузе

Урок закончился тестированием по вопросам экологии и вручением канцелярских предметов, изготовленных из переработанных материалов.

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Занятие подготовила и провела председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области» Лилия Белова. На нем обсудили, как устроен раздельный сбор мусора в Подмосковье, что такое двухконтейнерная система сортировки отходов. Экоурок посетил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«На протяжении двух лет в рейтинге субъектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами мы занимаем первое место. Оценка проходит в рамках „Зеленой премии“ Министерством природы Российской Федерации», - прокомментировал Антон Велиховский.