Министр ЖКХ Подмосковья подвел промежуточные итоги реформы по обращению с отходами

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Велиховский рассказал, что до реформы в Подмосковье работали 39 полигонов ТКО, где захоранивали отходы. По поручению губернатора Андрея Воробьева все они были закрыты. Вот уже пять лет в области ведется активная работа по вопросам экологии и переработки отходов. Созданы 11 современных КПО общей мощностью 7,4 миллиона тонн в год. Объем инвестиций в отрасль составил 136 миллиардов рублей, из них 26 миллиардов - поддержка региона.

«В декабре в Егорьеске планируется запустить первый экотехнопарк. Это территория, на которой по аналогии с индустриальным парком должны развиваться производства по утилизации отходов и производству продукции с использованием вторсырья», - сказал Антон Велиховский.

С 2019 года в регионе значительно выросло количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора - с 15,8 тысячи до 72,9 тысячи в 2023 году. Также увеличился парк мусоровозов с 369 до 1592 машин.

В каждом городском округе актуализируются схемы санитарной очистки, уточняются объемы образования отходов на каждой площадке и при необходимости увеличивается частота вывоза контейнеров. Разработана программа по вывозу крупногабаритных отходов и новый стандарт площадок с дополнительными бункерами.

«В преддверии зимнего сезона даны поручения региональным операторам по усилению работы, в частности, подготовки дополнительного резерва транспорта и техники на период снегопадов, чтобы не допустить сезонных навалов на контейнерных площадках», - отметил министр.

С 2019 года в Подмосковье собрали более 11 миллионов тонн вторсырья. Для развития раздельного сбора реализуется проект «Мегабак» - это пункты приема от населения крупногабаритных отходов. В школах, парках и других общественных местах установлено более 660 экопунктов для сдачи алюминиевых банок и пластиковых бутылок.

Для школьников регулярно проводятся уроки, где ребятам рассказывают о правилах обращения с отходами. С 2020 года образовательные мероприятия охватили 700 школ и 120 тысяч учеников. Антон Велиховский отметил, что такие занятия нужно сделать обязательными.

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