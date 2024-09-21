21 сентября 2024, 17:07

Министр ЖКХ Московской области проверил состояние котельных в Воскресенске

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Подготовку к отопительному сезону в Воскресенске оценил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Он посетил объекты теплоснабжения, на которых идут ремонтные работы.

Антон Велиховский, а также глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, представители «Газпром теплоэнерго МО» и профильные специалисты выехали на объекты теплоснабжения в округе.

«В связи с тем, что до отопительного сезона осталось немного времени, проверили готовность объектов в Воскресенске. Уже через несколько дней мы планируем начать пробные запуски отопления в социальные объекты. Мы провели штаб по подготовке, выехали на объекты, где ведутся ремонтные работы. Такие выезды будут носить регулярный характер. Глава муниципалитета лично курирует вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону», - сказал Антон Велиховский.

Сейчас газовые котлы демонтируют в котельных Белоозерского и микрорайонах Лопатинский и Новлянский. Уже завершили работы на котельной в микрорайоне Москворецкий.

Трубы отопления меняют на улице Быковского в микрорайоне Фетровой. Здесь срок окончания работ - конец сентября.

Отметим, что мероприятие прошло по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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ЖКХ Отопление Воскресенск
21 сентября 2024, 17:06
Жители Люберец примут участие в конкурсе пирогов 29 сентября
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Все желающие смогут побороться в конкурсе любителей выпечки «Пирог по-люберецки». Мероприятие приурочили ко Дню пожилого человека, оно пройдет 29 сентября.

Люберецкое сообщество «Школа абсолютно неравнодушных семей» организует кулинарный конкурс «Пирог по-люберецки». В нем может принять участие любой желающий. Для этого необходимо испечь свой вариант пирога по-люберецки. Жюри оценит эстетичность блюда, его вкусовые качества и креативность автора.

Спонсоры мероприятия подготовили ценный подарок для победителя.

Кулинарное мероприятие состоится 29 сентября. Все участники должны заполнить заявку по ссылке.

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Люберцы конкурсы
21 сентября 2024, 16:38
Глава Дмитровского округа встретился с жителями села Игнатово
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Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Игнатово. На вопросы жителей ответили глава муниципалитета и представители профильных служб.

С жителями села поговорили заместители главы Дмитровского городского округа, представители профильных служб, заместитель министра территориальной политики Московской области Андрей Урусов и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Вопросы жителей касались благоустройства села и реконструкции спортивной площадки. Рабочие уже убрали с нее потенциально опасные конструкции и укрепили футбольные ворота.

«В следующем году мы планируем поставить здесь воркаут-площадку, чтобы местная молодежь могла развивать гибкость и укреплять свое физическое здоровье», - прокомментировал Илья Поночевный.

Также здесь установят оборудование, воркаут-площадку смонтируют весной следующего года.

Кроме того, глава муниципалитета поручил заместителю директора «Центра благоустройства Костинское» Юрию Бузину активно взаимодействовать с жителями села по работам на спортплощадке.

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Благоустройство Дмитров
21 сентября 2024, 16:06
Новые путепроводы вблизи трех ж/д станций в Красногорске построят к декабрю
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Рядом с железнодорожными станциями «МЦД-2», «Аникеевка» и «Опалиха» в городском округе Красногорск возводят путепроводы. Монолитные работы в «Аникеевке» завершили на 90%.

По словам старшего прораба компании-подрядчика Павла Горохова, на станции «Аникеевка» бетонные работы закончили на 90%. Здесь осталось установить одну опору.

«Основная задача сейчас - это работы по металлической части путепровода. Непосредственно над железнодорожными путями они начнутся 19 сентября, это будет монтаж укрупненного блока опор пять и шесть», - рассказал он.

Строители обустраивают пролеты и подпорные стенки путепровода на станции «Опалиха». Также там проводят инженерные коммуникации. Рабочие привезли на стройплощадку песок для насыпи, которая обеспечит подход к существующему путепроводу.

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Красногорск РЖД Строительство
21 сентября 2024, 14:54
Еще 4 автобуса выйдут на маршруты в Реутове
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На совещании в администрации городского округа Серпухов представители «Мострансавто» рассказали о планах по развитию. По трем маршрутам запустят четыре дополнительных автобуса.

Акционерное общество «Мострансавто» с 10 сентября обслуживает маршруты общественного транспорта в Реутове. Предыдущий перевозчик не передал все машины, некоторые из них находились в ремонте, поэтому на маршруты вывели не полный парк автобусов.

«Мы увидели достаточно большое количество жалоб на отсутствие автобусов в часы пик. Кроме того, жители жалуются на неработающие терминалы, и на то, что водители требуют оплату наличными. Хотелось бы узнать, что предпринимается по этому поводу», - сказал заместитель главы городского округа Реутов Владимир Покамин.

По словам директора одного из филиалов «Мострансавто» Евгении Гусевой, предприятие выполнит муниципальное задание и по количеству автобусов, и графику движения.

«С сегодняшнего дня разместим обновленное расписание во всех автобусах и на остановочных пунктах. В нем так же будут указаны телефоны, по которым можно звонить, если расписание не соблюдается», - пообещала она.

Гусева также добавила, что с 23 сентября на маршрут 1226 выведут два дополнительных автобуса и по одному появятся на линиях 916 и 926.

По поводу «неработающих» терминалов, директор сказала, что каждое утро водители автобусов получают исправное оборудование для оплаты картами.

«Если водитель говорит, что терминал не работает, проезд для пассажира - бесплатный!» - добавила она.

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Реутов Автобусы

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