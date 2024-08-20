Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский посетил Зарайск

В доме № 14 на Октябрьской улице в Зарайске уже закончили ремонтировать крышу. На финальном этапе обновление фасада. Здание построили в 1963 году. Недавно оно вошло в план капитального ремонта общего имущества МКД на этот год. Оценили темпы и качество работ министр ЖКХ Московской области и глава Зарайска.

«Мы видим, что капитальный ремонт в городском округе идет полным ходом. В этом году уже отремонтировано 12 кровель и пять фасадов в многоквартирных домах, и работы продолжаются. Наша цель - обеспечить комфорт и безопасность проживания для всех жителей региона», - сказал Антон Велиховский.

С момента запуска программы в Зарайске отремонтировали 158 кровель и 65 фасадов.

«Отмечу, что жилой фонд в Зарайске, в основном, построен в 60-70-х годах и сегодня нуждается в обновлении. Поэтому программа, реализуемая по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря поддержке Министерства ЖХХ, Фонда капитального ремонта МКД, очень актуальна и важна для нашего округа. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы завершить работы в срок и на высоком уровне качества», - прокомментировал глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Всего в этом году планируют отремонтировать 43 дома.

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