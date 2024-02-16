Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова ответила на вопросы жителей на личном приеме

Читайте нас в:

Как сообщили в ведомстве, с жителями пообщалась министр Инна Федотова, а также ее заместители Иван Синельников и Семен Золотов.

Жители обратились по поводу переселения из аварийных домов, выдачи градостроительной документации, улучшения жилищных условий и восстановления прав дольщиков. Всего поступило 23 обращения, по каждому из них дали разъяснения.

Записаться на следующий прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».