Министр стройнадзора Подмосковья выступит на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге

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Форум пройдет 28 и 29 сентября. На нем рассмотрят цифровые решения в области надзора. Министр выступит в разделе «Облачные решения для регионального и муниципального уровня».

Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новостройки для переселенцев из аварийного жилья обеспечат теплом к октябрю. Он подчеркнул, что готовые квартиры важно сдать комфортными и в срок.

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