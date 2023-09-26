Министр стройнадзора Подмосковья выступит на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге
Глава подмосковного Стройнадзора Артур Гарибян представит доклад на всероссийском форуме контрольных органов, который пройдет в Санкт-Петербурге. Его темой станет «Трансформация надзора. Цифровые горизонты».
Форум пройдет 28 и 29 сентября. На нем рассмотрят цифровые решения в области надзора. Министр выступит в разделе «Облачные решения для регионального и муниципального уровня».
Ознакомиться с программой можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новостройки для переселенцев из аварийного жилья обеспечат теплом к октябрю. Он подчеркнул, что готовые квартиры важно сдать комфортными и в срок.
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