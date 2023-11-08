Министр образования Подмосковья обсудил с советниками на общественных началах дальнейшее взаимодействие

В число советников в новом учебном году вошли победители профессиональных конкурсов в сфере образования 2023 года. Одна из них - учитель литературы из Сергиева Посада Мария Базулина.

Также в число советников вошел инструктор физкультуры из Коломны Станислав Литвинов, педагог из Балашихи Анастасия Сухорукова и другие финалисты конкурсов в сфере образования прошлых лет.

Илья Бронштейн подчеркнул, что все, кто показал высокий уровень мастерства, получили предложения войти в команду советников министра. В ходе дальнейших встреч будет обсуждаться реакция школьников, родителей и педагогов на меры, принятые Министерством образования Московской области.

В пресс-службе Минобразования подчеркнули, что советники на общественных началах будут выполнять свои обязанности на протяжении года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также отметил важность повышения квалификации учителей и педагогов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».