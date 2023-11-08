Министр образования Подмосковья обсудил с советниками на общественных началах дальнейшее взаимодействие
Министр образования Московской области Илья Бронштейн провел первую встречу с вновь назначенными советниками на общественных началах 2023 года. Они обсудили дальнейшее профессиональное взаимодействие, а также получили удостоверения о вступлении в должность.
В число советников в новом учебном году вошли победители профессиональных конкурсов в сфере образования 2023 года. Одна из них - учитель литературы из Сергиева Посада Мария Базулина.
Также в число советников вошел инструктор физкультуры из Коломны Станислав Литвинов, педагог из Балашихи Анастасия Сухорукова и другие финалисты конкурсов в сфере образования прошлых лет.
Илья Бронштейн подчеркнул, что все, кто показал высокий уровень мастерства, получили предложения войти в команду советников министра. В ходе дальнейших встреч будет обсуждаться реакция школьников, родителей и педагогов на меры, принятые Министерством образования Московской области.
В пресс-службе Минобразования подчеркнули, что советники на общественных началах будут выполнять свои обязанности на протяжении года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также отметил важность повышения квалификации учителей и педагогов.
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