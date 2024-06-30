30 июня 2024, 17:51

Министр Мурашов проверил состояние коммунальной техники на базе в Одинцове

Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов оценил состояние коммунальной техники на базе в Одинцове перед предстоящим зимним сезоном. Также он провел еженедельный штаб с главами городских округов по вопросам содержания территорий.

По его словам, главная цель - не только оценить состояние техники и ремонтных баз, но и пообщаться с коммунальщиками по вопросам снабжения запчастями и оборудованием. Итоговую оценку готовности поставят в октябре.

«Сейчас мы со специалистами еженедельно организуем выезды в муниципалитеты, где предварительно обсуждаем план уборки, проверяем наличие собственной техники и персонала, а также подсчитываем какое количество необходимо будет подключить в период пиковых нагрузок при залповом снегопаде», - рассказал Мурашов.

Он заключил, что база техники в Одинцове соответствует всем предъявляемым требованиям.

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Одинцово Машины
30 июня 2024, 17:34
Детский сад на Красногвардейском бульваре в Подольске отремонтируют к осени
Телеканал «360»
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Капитальный ремонт детского сада продолжается на Красногвардейском бульваре в Подольске. Рабочие проводят отделку помещений.

Пусконаладку в учреждении планируют провести до 15 августа. Далее до 23 августа в детский сад завезут оборудование. Открытие должно состояться 1 сентября.

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Здание детского сада не ремонтировали с 1973 года - именно тогда его построили. Сегодня реконструкцию проводят из современных материалов.

«Завершаются работы по внутренним инженерным сетям, в самом разгаре отделочные работы, продолжается укладка плитки. В коридорах плитку уже уложили. Теперь укладывают в санузлах. Идет покраска обоев, работы по устройству кровли», - сказала председатель комитета архитектуры и строительства администрации Подольска Лилия Дикая.

Подольск Дети Ремонтные работы
30 июня 2024, 17:18
Первенство округа по пляжному самбо прошло в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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На стадионе в парке Мира в Мытищах прошло первенство округа по пляжному самбо. На нем соревновались единоборцы спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» в рамках проекта «Za Самбо» партии «Единая Россия».

Миссия проекта - развивать, делать популярным и пропагандировать самбо как отечественный вид спорта и важную составляющую российской культуры. Вместе с тем в округе организовывают работу секций самбо, содействуют возведению новых и реконструкции старых спортивных залов.

«Сегодня мы проводим экспериментальные соревнования в рамках мероприятий „Самбо в парках“. В турнире принимает участие ближайший резерв нашей спортивной школы, многие из этих ребят начинают подготовку к первенству России. Мытищи славятся своими достижениями в пляжном самбо. Наша спортсменка Эльмира Кахраманова является действующей чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России. Мы ежегодно делегируем в состав сборной России спортсменов самого высокого уровня». - поделилась заслуженный тренер России, старший тренер сборной Московской области по пляжному самбо Мгер Папян.

Отметим, что спортсмены из Мытищ сегодня являются признанными лидерами Московской области в пляжном самбо.

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Спортсмены Мытищи «Единая Россия»
30 июня 2024, 16:34
День открытых дверей провели в академии туризма в Химках
Администрация г.о Химки
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В Российской международной академии туризма в Химках прошел День открытых дверей. Потенциальным студентам рассказали о действующих в вузе образовательных программах.

Об обучении на программах бакалавриата и магистратуры гостям рассказали представители кафедры туризма и гостиничного дела. Специалисты также представили и новые специальности колледжа. Обучаться в нем можно очно, очно-заочно, а также заочно. Используются здесь и формы дистанционного обучения. Также действует отсрочка от службы в армии.

«РМАТ - ведущее образовательное учреждение и научный центр в сфере профессионального туристского образования в России. Академия приглашает выпускников 9-11 классов и их родителей, чтобы они смогли посмотреть, что представляет собой академия, рассказать какие специальности, какие условия подготовки и обучения, какая студенческая жизнь у них кипит», - прокомментировала депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

Учреждение считается одним из ведущих учебных заведений в России. Его выпускники успешно реализуют себя в сфере гостиничного бизнеса страны.

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Химки Туризм
30 июня 2024, 16:11
Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с активной молодежью округа
Телеканал «360»
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Глава Подольска встретился с мастерами спорта округа и стобалльниками по выпускным экзаменам. Дети смогли задать интересующие их вопросы и получили важные наставления.

К примеру, на встречу с главой пришли мультибалльники Всеволод Солдаткин и Светлана Меркулова. Ребята сдали сразу два экзамена на «сотню». Оба говорят о серьезной подготовке и благодарят школьных учителей. Также молодежь поинтересовалась у главы округа о его увлечениях в юном возрасте. Григорий Артамонов с 11 лет занимался в секции бокса.

«Мой тренер - Шейнкман Леонид Соломонович - семикратный чемпион Советского союза. Он такой человек, который вокруг себя собирал ребят и для них был как папа, как тренер, как человек, который подскажет тебе то, что тебе не скажут дома», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По мнению главы Подольска, спортом должны заниматься все - ведь это развивает самодисциплину.

Председатель подольской организации «Российский Союз Молодежи», в свою очередь, отметила, что в округе особое внимание уделяется волонтерскому движению. Она привела пример: в начале года, когда целый район в Климовске остался без тепла, ребята из разных организаций объединились для помощи другим. Еще один пример - руководитель «Союза Добра» Александр Мухуров регулярно собирает гуманитарную помощь в зону СВО. И таких примеров в Подольске много.

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Подольск Молодежь

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