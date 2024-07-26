Министр Мурашов ответил на вопросы жителей Подмосковья на личном приеме

Большой проект по сбору ненужной одежды «Не просто вещь» запустили в России. В течение нескольких лет боксы для приема текстиля появятся в пунктах выдачи заказов, в торговых центрах и других местах с большой проходимостью. В Подмосковье установят 10 тысяч таких аппаратов.

Минэкологии Подмосковья поддержало проект российского оператора Ecoplatform. Идею начали реализовывать осенью 2022 года, и к этому дню в разных городах страны установили первую тысячу боксов. За полтора года собрали и передали для повторного использования или в переработку 425 тонн текстиля.

Боксы принимают старую одежду и ненужные тканевые вещи. За это жители получают бонусы, которые можно обменивать на скидки в магазинах, оплату услуг ЖКХ, онлайн-кинотеатры и другие возможности.

Собранная одежда после ручной сортировки отправляется на повторное использование (в секонд-хенды или на апсайклинг) или переработку (для производства изделий из вторсырья).

Боксы уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Красноярском крае. В течение нескольких лет 10 тысяч аппаратов появится в пунктах выдачи заказов крупного маркеплейса по всей стране. Столько же - 10 тысяч штук - установят в Подмосковье в рамках соглашения между Ecoplatform и правительством Московской области. Губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение на ПМЭФ.

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