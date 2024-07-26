26 июля 2024, 15:03

Министр Мурашов ответил на вопросы жителей Подмосковья на личном приеме

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов провел личный прием жителей Подмосковья. Цель встречи — ответить на самые волнующие вопросы горожан, а также выслушать их пожелания.

Жителей интересовало обеспечение надлежащего состояния контейнерных площадок, подбор и вывоз мусора, правильная эксплуатация лифтов, а также планы на благоустройство дворовых территорий.

«Вопросы граждан взяты на контроль, в том числе будут рассмотрены посредством межведомственного взаимодействия», - отметил Мурашов.

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Благоустройство ЖКХ Мусор
26 июля 2024, 15:58
Школу в микрорайоне Парковый в Котельниках достроят к 1 сентября
Минстрой МО
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Строительство школы в Котельниках вышло на финишную прямую. Ученики микрорайона Парковый смогут сесть за парты в новом современном здании 1 сентября.

Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, готовность объекта составляет уже 90%.

В школе разместятся 80 основных и 33 специализированных кабинетов, многофункциональные спортивные залы, зал для занятий хореографией, актовый зал на 600 мест, столовая на 1000 мест, библиотека с ИТ зоной, лаборатории и мастерские.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Котельники
26 июля 2024, 15:57
Боксы для приема старой одежды и ненужного текстиля появятся в Подмосковье
Ecoplatform
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Большой проект по сбору ненужной одежды «Не просто вещь» запустили в России. В течение нескольких лет боксы для приема текстиля появятся в пунктах выдачи заказов, в торговых центрах и других местах с большой проходимостью. В Подмосковье установят 10 тысяч таких аппаратов.

Минэкологии Подмосковья поддержало проект российского оператора Ecoplatform. Идею начали реализовывать осенью 2022 года, и к этому дню в разных городах страны установили первую тысячу боксов. За полтора года собрали и передали для повторного использования или в переработку 425 тонн текстиля.

Боксы принимают старую одежду и ненужные тканевые вещи. За это жители получают бонусы, которые можно обменивать на скидки в магазинах, оплату услуг ЖКХ, онлайн-кинотеатры и другие возможности.

Собранная одежда после ручной сортировки отправляется на повторное использование (в секонд-хенды или на апсайклинг) или переработку (для производства изделий из вторсырья).

Боксы уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Красноярском крае. В течение нескольких лет 10 тысяч аппаратов появится в пунктах выдачи заказов крупного маркеплейса по всей стране. Столько же - 10 тысяч штук - установят в Подмосковье в рамках соглашения между Ecoplatform и правительством Московской области. Губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение на ПМЭФ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Экология Мусор
26 июля 2024, 15:48
Школьник из Лобни стал призером всероссийского конкурса «Большая перемена»
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В этом году 12 школьников из Подмосковья одержали победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена», а еще 22 участника вошли в число призеров. В их числе ученик средней школы № 10 городского округа Лобня Егор Вервельский, который стал лауреатом II степени.

Финал конкурса прошел в международном детском центре «Артек», где ребята в командах выполняли задания, посвященные «Году семьи». Эксперты оценивали логическое мышление, креативность и коммуникативные навыки финалистов, что сделало конкурс особенно интересным и насыщенным.

Главный приз «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока получат 300 победителей конкурса. Лауреатов также наградят сертификатами на участие в программе «Больше, чем путешествие», созданной на президентской платформе «Россия - страна возможностей».

Напомним, что в Лобне уделяется большое внимание развитию системы образования. В настоящее время завершается строительство инженерно-технического лицея «Авиатика», рассчитанного на 2200 учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники конкурсы
26 июля 2024, 15:47
Открытый урок по самбо прошел на празднике единоборств в поселке Химик
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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В парке отдыха поселка Химик Можайского городского округа прошел праздник спортивного мастерства и единоборств. Чемпионка мира Карина Черевань и директор спортивной школы олимпийского резерва, заслуженный тренер России Валерий Нагулин провели открытый урок по самбо на свежем воздухе.

Чемпионка мира по самбо Карина Черевань родилась в Можайском городском округе. Они приехала в поселок Химки на праздник единоборств, который проходил в парке. На открытом воздухе детям показали приемы боевого искусства: эффектные броски, мастерские падения и серьезные схватки. Вместе с ними был и наставник прославленной спортсменки - заслуженный тренер Валерий Нагулин.

Старший состав спортсменов школы олимпийского резерва известен за пределам Можайского округа и всего Подмосковья. Зрители с неподдельным интересом наблюдали за мастер-классом и умением выдающихся спортсменов. Многие пришли на праздник единоборств, чтобы поддержать молодых самбистов и дзюдоистов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Праздники Можайск Парки

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