Министр Мурашов ответил на вопросы жителей Подмосковья на личном приеме
Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов провел личный прием жителей Подмосковья. Цель встречи — ответить на самые волнующие вопросы горожан, а также выслушать их пожелания.
Жителей интересовало обеспечение надлежащего состояния контейнерных площадок, подбор и вывоз мусора, правильная эксплуатация лифтов, а также планы на благоустройство дворовых территорий.
«Вопросы граждан взяты на контроль, в том числе будут рассмотрены посредством межведомственного взаимодействия», - отметил Мурашов.
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