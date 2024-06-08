Министр Мурашов напомнил о запрете на сброс строймусора в придомовые контейнеры

В Подмосковье происходит настоящий инвестиционный бум Китая. Московская область, безусловно, в лидерах по сотрудничеству с КНР. Об этом в интервью 360.ru на полях ПМЭФ заявил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Адиль Ганцов.

«Мы всегда удовлетворяем запросы инвесторов, у нас 69 индустриальных парков, пять особых экономических зон. Такого, пожалуй, нет у других регионов. Поэтому мы способны удовлетворить даже самый изысканный запрос от иностранного инвестора», - указал Ганцов.

ПМЭФ в этом году году показывает, что интерес к Подмосковью со стороны китайских инвесторов только растет. Ганцов обратил внимание на соглашения с тремя новыми инвестиционными партнерами из КНР. Один из них занимается контейнерным производством, второй производит комплектующие для банкоматов, третий работает в области робототехники.

Приход новых инвесторов из Китая обеспечит тысячу новых рабочих мест. Потребуются инженеры из профильной сферы, пусконаладчики оборудования и разработчики программного обеспечения.

«Еще важно, что у нас будет производство промышленных роботов. Роботизация у всех на слуху, создается в том числе и новый нацпроект в этой отрасли, а мы идем в ногу со временем», - подчеркнул Ганцов.

Среди партнеров не только Китай Помимо Китая, у региона есть и другие традиционные инвестиционные партнеры. Среди них - Индия, страны Средней Азии, в частности Узбекистан, который в минувшем месяце посещала подмосковная делегация во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

«Отмечу Казахстан - мы подписали соглашение о проекте в Селятине , в нем будет участвовать и Китай. Суть в том, что у нас откроются новые возможности по торговле с КНР. Это новый путь через Казахстан. То есть они предоставляют нам свои транспортные возможности, мы наращиваем экспорт в Китай, а этот экспорт уникален, мы поставляем более 90% лазерного оборудования из Фрязина, порядка 50% мясной продукции, товары народного потребления», - рассказал собеседник 360.ru.

При этом главным партнером по экспорту для области выступает Белоруссия. С этой республикой у Московской области уже давно сложилась эффективная кооперация, и примеров удачных проектов множество, подчеркнул замминистра.

«Я думаю, что нам надо наращивать отношения с теми странами, которые есть в числе наших партнеров. Отметил бы Турцию - она тоже наш традиционный инвестиционный партнер. Есть интересные проекты с ней. Кроме СНГ, назвал бы Юго-Восточную Азию - Вьетнам, Индонезию», - добавил он.

Замминистра обратил внимание, что к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход, в том числе при выборе локации для реализации того или иного проекта. Опираются при этом именно на конкретный запрос компании: кому-то надо побыть поближе к сырью, кому-то - поближе к сбыту. И задача правительства здесь - подобрать оптимальный вариант.

Если возвращаться к теме ухода западных компаний из России, нужно понимать, что в Московской области не было какого-то массового исхода, подчеркнул он. Многие организации продолжили свою работу, поменяв состав владельцев, юрлицо.

«Мы видим это по налоговым отчислениям, ситуация не сильно поменялась. Наша промышленность растет и создает новые проекты», - подчеркнул замминистра.

Среди партнеров не только Китай Помимо Китая, у региона есть и другие традиционные инвестиционные партнеры. Среди них - Индия, страны Средней Азии, в частности Узбекистан, который в минувшем месяце посещала подмосковная делегация во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

«Отмечу Казахстан - мы подписали соглашение о проекте в Селятине , в нем будет участвовать и Китай. Суть в том, что у нас откроются новые возможности по торговле с КНР. Это новый путь через Казахстан. То есть они предоставляют нам свои транспортные возможности, мы наращиваем экспорт в Китай, а этот экспорт уникален, мы поставляем более 90% лазерного оборудования из Фрязина, порядка 50% мясной продукции, товары народного потребления», - рассказал собеседник 360.ru.

При этом главным партнером по экспорту для области выступает Белоруссия. С этой республикой у Московской области давно сложилась эффективная кооперация, и примеров удачных проектов множество, подчеркнул замминистра.

«Я думаю, что нам надо наращивать отношения с теми странами, которые есть в числе наших партнеров. Отметил бы Турцию - она тоже наш традиционный инвестиционный партнер. Есть интересные проекты с ней. Кроме СНГ, назвал бы Юго-Восточную Азию - Вьетнам, Индонезию», - добавил он.

Замминистра обратил внимание, что к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход, в том числе при выборе локации для реализации того или иного проекта. Опираются при этом именно на конкретный запрос компании: кому-то надо побыть поближе к сырью, кому-то - поближе к сбыту. И задача правительства здесь - подобрать оптимальный вариант.

ПМЭФ в этом году году показывает, что интерес к Подмосковью со стороны китайских инвесторов только растет. Ганцов обратил внимание на соглашения с тремя новыми инвестиционными партнерами из КНР. Один из них занимается контейнерным производством, второй производит комплектующие для банкоматов, третий работает в области робототехники.

Приход новых инвесторов из Китая обеспечит тысячу новых рабочих мест. Потребуются инженеры из профильной сферы, пусконаладчики оборудования и разработчики программного обеспечения.

«Еще важно, что у нас будет производство промышленных роботов. Роботизация у всех на слуху, создается в том числе и новый нацпроект в этой отрасли, а мы идем в ногу со временем», - подчеркнул Ганцов.

По словам замминистра, Московская область обращает внимание на те сферы, которые будут определять жизнь в будущем, - этой идеей пронизан и стенд региона на ПМЭФ.

«Мы много достигли, и нам сложнее в этом смысле, и нам каждый день надо быть лучше, чем вчера», - заключил он.