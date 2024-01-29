Министр Михаил Хайкин рассказал о реконструкции сквера «Вишневый сад» в Воскресенске

По словам главы Минблагоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, на территории сквера сформировали шесть функциональных зон, сеть пешеходных дорожек, установили скамейки и урны. Так, в центральной части появились качели с навесом и бетонные сиденья, детская площадка, место для игры в настольный теннис и уличные тренажеры.

«В 2022 году жители Лопатинского микрорайона Воскресенска получили комфортную зону отдыха - сквер „Вишневый сад“. Хочу отметить, что за преображение локации проголосовали сами жители - территория набрала наибольшее количество голосов в общероссийском голосовании за объекты городской среды. При ее реконструкции мы учли все пожелания горожан», - сказал он.

В сквере также высадили 32 саженца и 124 кустарника.

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