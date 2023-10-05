Министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов поздравил коллег с Днем учителя
В День учителя министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов поздравил коллег с праздником. Он пожелал педагогам новых достижений и реализации всех замыслов.
«Педагог в культуре - это не просто наставник, это еще и вдохновитель, который способен разглядеть талант и помочь ему взлететь до невероятных высот. В подмосковных детских школах искусств и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры трудятся более 6,5 тысячи преподавателей. Они, безусловно, играют большую роль в становлении будущих музыкантов, художников, хореографов, артистов, в воспитании и творческом развитии подрастающего поколения», - отметил Кузнецов.
В Подмосковье работают 189 детских школ искусств, где учатся более 108 тысяч человек. В регионе четыре государственных профессиональных образовательных учреждения, в которых обучаются почти две тысячи студентов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья в День учителя.
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