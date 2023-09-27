Министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов поздравил коллег с Днем туризма

Читайте нас в:

«От всей души поздравляю работников сферы туризма Подмосковья с профессиональным праздником! В нашем регионе туристическая отрасль развивается стремительными темпами, она играет важную роль в укреплении экономики, способствует созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры», - отметил Кузнецов.

По его словам, многие новые проекты уже приносят свои результаты. Об этом говорят стабильно растущий поток туристов и высокий интерес к фестивалям, усадьбам, музеям и объектам культурного наследия.

«Всем работникам туристической отрасли желаю успехов в профессиональной деятельности и удачи. А приезжающим в Подмосковье путешественникам - новых ярких впечатлений и интересных открытий. Приезжайте в Подмосковье!» - пригласил министр.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.