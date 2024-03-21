Министр Инна Федотова провела прием жителей по вопросам строительства в Подмосковье
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и ее заместители Иван Синельников и Семен Золотов ответили на вопросы жителей региона. Встреча прошла в приемной Правительства Подмосковья 21 марта.
Жители разных округов интересовались вопросами улучшения жилищных условий, строительством новых домов, школ и поликлиник, а также восстановлением прав участников долевого строительства.
Представители ведомства рассмотрели все 32 обращения. Каждый заявитель получил разъяснения, а ответственные лица - распоряжения, исполнение которых находятся на особом контроле.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».