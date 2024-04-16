Министр имущественных отношений Подмосковья Адигамова рассказала об изменениях в земельном законодательстве

По ее словам, в Подмосковье расположено более 12 тысяч СНТ. В этом году вступили в силу изменения в закон о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, который регулирует оборот имущества общего пользования.

«Теперь собрание СНТ должно определять долю каждого конкретного члена в имуществе общего пользования. Это и подъездная дорога, и внутриквартальные дороги, и детские площадки, и места для сбора мусора, и электрические столбы», - рассказала Адигамова.

Обо всех изменениях в законодательстве каждый житель Подмосковья может узнать из соцсетей ведомства, а также важную информацию дублируют на своих интернет-страницах и представители органов местного самоуправления.

«С наступлением дачного сезона мы проводим личные встречи с жителями региона. Мы приезжаем на территорию СНТ и разъясняем людям на местах», - добавила Адигамова.

Вопрос, который волнует многих не меньше - это регистрация недвижимости. В Московской области зарегистрировано более 900 тысяч объектов с момента старта дачной амнистии.

«Зарегистрированное право на объект дает возможность прописаться, понизить тариф, провести газ, прикрепиться к поликлинике, если дом находится в деревне, к школе, к детскому саду», - пояснила Адигамова.

Также министр отметила, что регистрировать нужно объекты капитального строительства, такие как дом, баня, гараж. Навесы, бытовки, теплицы регистрации не подлежат.

«Для регистрации недвижимости необходимо вызвать кадастрового инженера, сделать технический план на объект и подать документы в Росреестр», - рассказала Наталья Адигамова.

Она добавила, что в этом году планируется зарегистрировать не менее 80 тысяч объектов недвижимости, включая бани, гаражи и хозяйственные строения.

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