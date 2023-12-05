Министр Хайкин подвел итоги благоустройства в Домодедове за 5 лет

«В этом году мы уже открыли две большие детские площадки, две спортивные зоны и три экстрим-зоны, среди которых и скейт-парк в деревне Гальчино. Для местных подростков он уже успел стать точкой притяжения», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Помимо этого, за пять лет в Домодедове благоустроили территории перед зданием Главпочтамта и ГДКиС «Мир», укрепили берега водоема на набережной в парке «Елочки» и обустроили прибрежную зону, создали новый парк культуры и отдыха «Городской лес» на территории Ушмарского леса.

Одним из пространств, благоустроенных в 2023 году, стал парк «Взлет». Там проложили новые дорожки, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также установили освещение и видеокамеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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