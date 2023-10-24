Министр Хайкин: 8 лесопарков и 14 скверов благоустроили в Подмосковье за год

«На следующий год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, десять лесопарков и столько же детских скверов», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, Подмосковье пятый год подряд входит в число лидеров индекса качества городской среды. На 2023 год было запланировано для благоустройства 59 объектов, 50 из которых уже сдали.

Помимо этого, за пять лет работы министерства число крупных знаковых объектов возросло в Московской области. Например, в 2019 году их было девять, а в этом - уже 30.

В этом году также проделали большую работу по благоустройству территорий у станций МЦД. В порядок привели пространства у 24 станций третьего и четвертого диаметров. Кроме того, создали семь больших зон отдыха и досуга в парках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

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