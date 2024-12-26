26 декабря 2024, 17:46

Министр Фирсов подвел итоги проекта «Земля врачам» в Подмосковье в 2024 году

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Подмосковная программа «Земля врачам» обеспечила участками еще 250 ценных специалистов в 2024 году. Об этих и других итогах в интервью 360.ru рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Программа «Земля врачам» «В 2024 году около 250 врачей получили земельные участки по льготной программе. Важно отметить и то, что за весь период действия этой программы наделы получили порядка 2,8 тысячи врачей. Отрадно, что многие уже построили дома, это очень важно», - отметил Фирсов.

Программа «Подмосковные 10 гектаров» Около 85 фермеров воспользовались в этом году программой поддержки сельского бизнеса и получили землю на льготных условиях.

«Это более 125 земельных участков, порядка трех тысяч гектаров для того, чтобы коллеги могли реализовать свою продукцию», - сказал министр.

Программа «Земля за 1 рубль» Проект для привлечения бизнеса, проверенный временем, - «Земля за 1 рубль». С помощью этой программы в Подмосковье появляются важные импортозамещающие производства.

«У нас в Пущине реализован проект по медицинскому оборудованию, в Красногорске запустили производство лечебного питания. Есть швейное производство, производство замороженной продукции, которая очень востребована», - отметил Тихон ФИрсов.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» Самая молодая программа поддержки бизнеса в Подмосковье - это «Недвижимость за 1 рубль». Предприниматели могут практически бесплатно взять в аренду помещения, перечень которых доступен на инвестпортале региона.

«Основное условие по этой программе - помещения сдаются в аренду до 10 лет, а здания - до 15 лет. Важно понимать, что часто это аварийные объекты, требующие ремонта. Инвестор должен оценивать состояние недвижимости, чтобы понимать, с чем придется работать», - рассказал Фирсов.

Срок по ремонту помещения составляет 1,5 года, а по реконструкции зданий - три года. За это время нужно привести имущество в нормативное состояние, чтобы начать реализовывать свой проект.

Врачи Недвижимость Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 декабря 2024, 17:57
Новогодняя ретро-дискотека прошла для пенсионеров Богородского округа
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Накануне Нового года для участников клуба «Активное долголетие» состоялось праздничное мероприятие «Как-то раз под Новый год!». Собравшиеся танцевали в карнавальных костюмах, пели, читали стихи и участвовали в викторинах.

Заместитель главы Богородского округа Олег Шойко поздравил участников праздничного мероприятия с наступающим Новым годом. Самым активным членам клуба вручили памятные подарки.

На праздник пришли и Дед Мороз со Снегурочкой. Участники проекта «Активное долголетие» танцевали под ретро-композиции, пели новогодние песни и читали стихи. Гости нарядились в красочные карнавальные костюмы.

Напомним, что проект «Активное долголетие» создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для пенсионеров организуют экскурсии, спортивные, творческие и другие бесплатные мероприятия, которые помогают поддерживать активный образ жизни. Вступить в клуб могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

Пенсионеры Новый год Богородский
26 декабря 2024, 17:39
Подмосковные спортсменки победили на международном турнире по боксу
СШОР по боксу
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Представительницы Московской области победили на международных соревнованиях по боксу в составе сборной России. Девушки принесли команде четыре золота в рамках двух матчевых встреч. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Юлия Чумгалакова из Домодедова стала лучшей в весовой категории 48 килограммов, а Людмиле Воронцовой из Химок не оказалось равных в поединках в весовой категории 57 килограммов. Общий счет по итогам встреч оказался таким: Россия - Белоруссия - 7:2, Узбекистан - Белоруссия - 6:2 и Россия - Узбекистан - 8:2.

Напомним, соревнования проходили с 23 по 25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в Серпухове.

Спортсмены
26 декабря 2024, 17:38
Свыше тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Минтранс Подмосковья
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Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за неделю. Больше всего работ провели в Химках, Рузе, Раменском, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске.

Как рассказали в региональном Минтрансе, на региональной сети отремонтировали 780 ям, а на муниципальной - еще 470. Всего в декабре специалисты устранили свыше 6,5 тысячи дефектов покрытия на проезжей части и тротуарах.

В министерстве добавили, что ремонт на дрогах проводят круглый год. В зимний сезон для этого используют специальные холодные смеси. Весь процесс фиксируют при помощи цифровой системы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.

Дороги Ремонтные работы
26 декабря 2024, 17:05
БК «Химки» вышел в 1/4 финала Кубка России
БК "Химки"
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БК «Химки» пробился в четвертьфинал Кубка России по баскетболу, одержав победу над командой из Тамбова. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В матче на выезде «Химки» обошли тамбовский клуб на 22 очка. Чтобы пройти дальше, им нужно было не уступить дома. С этим команда успешно справилась, выиграв со счетом 72:52.

«Мы настроились, провели хорошую игру. Порадовали своих болельщиков. Всех еще раз с победой и с наступающим Новым годом», - сказал после матча главный тренер клуба Андрей Мальцев.

Соперником химчан в четвертьфинале станет «Парма» из Единой Лиги ВТБ. Первая игра пройдет 8 января в баскетбольном центре Химок.

В 2025 году в Подмосковье построят три спорткомплекса , завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям.

Химки Баскетбол

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