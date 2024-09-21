Министр энергетики Подмосковья проверил работы на новых котельных в Пушкино

«Когда я говорю о контроле работ на объектах - это не только и не столько отчеты на бумаге. В первую очередь - незапланированные визиты на место проведения ремонта. Так мы точно знаем о количестве занятых сотрудников, темпах и стадиях проводимых работ», - рассказал Воропанов.

Министр осмотрел стройплощадку на Авиационном проспекте 13а. Там рабочие готовят площадку под фундамент, где установят блочно-модульную котельную. Также идет прокладка теплотрассы. Проверил работы на улице Горького, 24, где планируется монтаж гидрострелки.

На Московской проспекте, 55 на реконструкции котельной заняты 15 рабочих, туда привезли дополнительные стройматериалы. На улице Тургенева, 24 идет заливка бетонного основания под котельную. Рабочие также занимаются укладкой теплосети.

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