21 сентября 2024, 18:26

Министр энергетики Подмосковья проверил работы на новых котельных в Пушкино

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Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов проверил, как идут работы на объектах теплоснабжения в городском округе Пушкинский. Особое внимание глава ведомства уделил четырем ключевым точкам.

«Когда я говорю о контроле работ на объектах - это не только и не столько отчеты на бумаге. В первую очередь - незапланированные визиты на место проведения ремонта. Так мы точно знаем о количестве занятых сотрудников, темпах и стадиях проводимых работ», - рассказал Воропанов.

Министр осмотрел стройплощадку на Авиационном проспекте 13а. Там рабочие готовят площадку под фундамент, где установят блочно-модульную котельную. Также идет прокладка теплотрассы. Проверил работы на улице Горького, 24, где планируется монтаж гидрострелки.

На Московской проспекте, 55 на реконструкции котельной заняты 15 рабочих, туда привезли дополнительные стройматериалы. На улице Тургенева, 24 идет заливка бетонного основания под котельную. Рабочие также занимаются укладкой теплосети.

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Работа Пушкино
21 сентября 2024, 17:07
Министр ЖКХ Московской области проверил состояние котельных в Воскресенске
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Подготовку к отопительному сезону в Воскресенске оценил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Он посетил объекты теплоснабжения, на которых идут ремонтные работы.

Антон Велиховский, а также глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, представители «Газпром теплоэнерго МО» и профильные специалисты выехали на объекты теплоснабжения в округе.

«В связи с тем, что до отопительного сезона осталось немного времени, проверили готовность объектов в Воскресенске. Уже через несколько дней мы планируем начать пробные запуски отопления в социальные объекты. Мы провели штаб по подготовке, выехали на объекты, где ведутся ремонтные работы. Такие выезды будут носить регулярный характер. Глава муниципалитета лично курирует вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону», - сказал Антон Велиховский.

Сейчас газовые котлы демонтируют в котельных Белоозерского и микрорайонах Лопатинский и Новлянский. Уже завершили работы на котельной в микрорайоне Москворецкий.

Трубы отопления меняют на улице Быковского в микрорайоне Фетровой. Здесь срок окончания работ - конец сентября.

Отметим, что мероприятие прошло по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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ЖКХ Отопление Воскресенск
21 сентября 2024, 17:06
Жители Люберец примут участие в конкурсе пирогов 29 сентября
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Все желающие смогут побороться в конкурсе любителей выпечки «Пирог по-люберецки». Мероприятие приурочили ко Дню пожилого человека, оно пройдет 29 сентября.

Люберецкое сообщество «Школа абсолютно неравнодушных семей» организует кулинарный конкурс «Пирог по-люберецки». В нем может принять участие любой желающий. Для этого необходимо испечь свой вариант пирога по-люберецки. Жюри оценит эстетичность блюда, его вкусовые качества и креативность автора.

Спонсоры мероприятия подготовили ценный подарок для победителя.

Кулинарное мероприятие состоится 29 сентября. Все участники должны заполнить заявку по ссылке.

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Люберцы конкурсы
21 сентября 2024, 16:38
Глава Дмитровского округа встретился с жителями села Игнатово
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Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Игнатово. На вопросы жителей ответили глава муниципалитета и представители профильных служб.

С жителями села поговорили заместители главы Дмитровского городского округа, представители профильных служб, заместитель министра территориальной политики Московской области Андрей Урусов и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Вопросы жителей касались благоустройства села и реконструкции спортивной площадки. Рабочие уже убрали с нее потенциально опасные конструкции и укрепили футбольные ворота.

«В следующем году мы планируем поставить здесь воркаут-площадку, чтобы местная молодежь могла развивать гибкость и укреплять свое физическое здоровье», - прокомментировал Илья Поночевный.

Также здесь установят оборудование, воркаут-площадку смонтируют весной следующего года.

Кроме того, глава муниципалитета поручил заместителю директора «Центра благоустройства Костинское» Юрию Бузину активно взаимодействовать с жителями села по работам на спортплощадке.

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Благоустройство Дмитров
21 сентября 2024, 16:06
Новые путепроводы вблизи трех ж/д станций в Красногорске построят к декабрю
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Рядом с железнодорожными станциями «МЦД-2», «Аникеевка» и «Опалиха» в городском округе Красногорск возводят путепроводы. Монолитные работы в «Аникеевке» завершили на 90%.

По словам старшего прораба компании-подрядчика Павла Горохова, на станции «Аникеевка» бетонные работы закончили на 90%. Здесь осталось установить одну опору.

«Основная задача сейчас - это работы по металлической части путепровода. Непосредственно над железнодорожными путями они начнутся 19 сентября, это будет монтаж укрупненного блока опор пять и шесть», - рассказал он.

Строители обустраивают пролеты и подпорные стенки путепровода на станции «Опалиха». Также там проводят инженерные коммуникации. Рабочие привезли на стройплощадку песок для насыпи, которая обеспечит подход к существующему путепроводу.

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Красногорск РЖД Строительство

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