Министр энергетики Подмосковья проверил котельные Пушкинского округа

Сергей Воропанов напомнил, что в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева стартовала большая программа мероприятий, связанная с подготовкой к зиме. «Могу сказать, что все городские округа готовы к отопительному периоду» - заявил министр.

Глава регионального министерства энергетики осмотрел один из самых крупных теплоисточников округа - котельную № 3 на Московском проспекте в Пушкино. Сейчас специалисты проводят ее реконструкцию. Уже заменили два котла, смонтировали оборудование и готовятся к пуско-наладочным работам.

«Работа серьезная, контроль темпов ведем практически ежедневно», - подчеркнул глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Подрядчики пообещали, что все работы будут закончены вовремя и отопительный сезон в округе начнется без задержек.

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