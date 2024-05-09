09 мая 2024, 19:55

Министр благоустройства Хайкин возложил цветы 9 Мая в Домодедове

Министерство благоустройства Московской области
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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько и министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин возложили цветы у обелиска «Славы». Таким образом они присоединились к акциям памяти, проходящим 9 мая по всей стране.

В своем обращении Михаил Хайкин от имени ведомства и лично от себя поздравил всех с Днем Победы, назвав его священным для страны. Он отметил, что в этом году исполняется 79 лет с тех пор, как Советский Союз одержал победу и освободил мир от фашизма.

«В этот праздничный день желаю всем жителям Московской области мира, добра и благополучия!», - добавил Хайкин.

Алексей Ересько и Михаил Хайкин посетили парки «Городской лес» и «Взлет» в Домодедове, благоустройство которых завершили за последние несколько лет. Комплексное благоустройство затронуло и территорию спортивного клуба «Авиатор», где обновили стадион и организовали дополнительные площадки для спортивных мероприятий.

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День Победы 9 мая Город Домодедово
09 мая 2024, 23:54
Итоги конкурса «Педагог-психолог года-2024» подвели в Подмосковье
Мария Шматкова
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Татьяна Алешина-Шубина победила в конкурсе педагогов-психологов. Она работает в Зареченской школе уже семь лет, став частью учебного заведения для того, чтобы получить опыт работы с детьми разных возрастов. Школа насчитывает более двух тысяч учащихся.

В своей работе Татьяна не ограничивается только работой с учениками, ее кабинет всегда открыт и для родителей, и для педагогов. Учителя часто приходят к ней за советами, чтобы узнать, как поддерживать себя и где найти энергию, когда кажется, что сил больше нет. Именно эту тему она представила на конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог года-2024».

Татьяна отметила, что участвует в этом конкурсе не впервые. Так, в 2022 году она заняла второе место, а в этом году решила снова попробовать свои силы и в итоге стала победительницей. Она рассказала, что работает с педагогами школы в терапевтическом плане, и именно этот опыт представила в текущем году.

В своей работе она использует разнообразные методики, такие как арт-терапия, куклотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, а также методику метафорически-ассоциативных карт при работе с учителями. Она показала, как они работают с эмоциональным выгоранием учителей, что вдохновило педагогов продолжать свою деятельность с детьми.

Татьяна сейчас готовится к региональному этапу конкурса, где она представит другой проект, посвященный раскрытию потенциала детей через их эмоциональное и ментальное состояние. Ученики очень любят занятия с педагогом-психологом, так как они всегда интересны и увлекательны. В этот раз урок проходил для четвероклассников, и дети не только играли, но и встречали гостей.

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Дети Школы Учителя конкурсы
09 мая 2024, 22:50
«Россети Московский регион» отметили День Победы в Красногорске
Россети Московский регион
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли 9 мая на территории мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево. В 2013 году там был установлен памятник создателям противопехотных электрозаграждений.

Генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин отметил в своем выступлении на торжественном митинге, что место, где расположен рубеж обороны в Нефедьево, является особенным для специалистов московской энергосистемы.

Он подчеркнул, что в дни напряженных боев на подступах к столице подмосковные энергетики в самые сжатые сроки смогли построить электрозаграждения - препятствия стали непреодолимым барьером для фашистских захватчиков. Они отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, принимая на себя огромные риски.

«Кроме того, в тылу надо было обеспечивать работу промышленных предприятий, и эта задача полностью была выполнена. Мы с честью храним память о подвиге наших коллег!» - подчеркнул Петр Синютин.

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Красногорск День Победы 9 мая
09 мая 2024, 20:49
Депутат Мособлдумы Брынцалов поздравил жителей Балашихи с 9 Мая
Пресс-служба Мособлдумы
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Торжественные события и мероприятия, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли сегодня во многих городских округах Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов не остался в стороне и принял участие в праздничном мероприятии, которое состоялось в Балашихе.

Брынцалов поздравил собравшихся с Днем Победы и подчеркнул, что в 1945 году эта победа была дорого оплачена советским народом. По его словам, за 1418 дней войны погибло порядка 27 миллионов граждан. Однако народ был полон веры и решимости одержать победу. Именно благодаря вере и сплоченности удалось добиться поставленной цели.

«Правда всегда побеждает. Вера всегда с нами. И сегодня, как и в 1941–1945 годы, мы все объединились, чтобы вновь победить», - добавил Брынцалов.

Глава округа Сергей Юров отметил, что более 20 тысяч жителей Балашихи ушли на фронт в годы войны и половина из них не вернулась. Сегодня жители округа снова встают на стражу не только родного города, но и всей страны.

«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, все жители нашего города, семьи военнослужащих, волонтеры, каждый в меру своих возможностей делает всё для того, чтобы приблизить нашу победу», - отметил Сергей Юров.

После выступления высокопоставленных гостей участники митинга перешли к главной части торжественных мероприятий - возложению цветов к обелиску. Собравшиеся неравнодушные граждане почтили минутой молчания память погибших в годы войны, а также солдат, отдавших свои жизни в зоне специальной военной операции, защищая интересы России.

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День Победы 9 мая Балашиха Великая Отечественная война
09 мая 2024, 19:48
Агитбригада провела концерт в Центре контрактников в Балашихе
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Агитационная бригада провела концерт в Центре отбора контрактников в Балашихе. Артисты выступили перед бойцами, которые сейчас проходят обучение.

Песни военных лет исполнили сотрудники дома культуры «Кучино» и культурно-досугового центра «Заря». Артисты встретились с добровольцами и устроили для них концерт в честь Дня Победы.

Звучали знаменитые песни о Великой Отечественной войне: «Смуглянка», «Катюша», «День Победы», Нам нужна одна победа» и другие. Также исполнили новую фронтовую песню «333», в зоне специальной военной операции ее знают и любят практически все бойцы.

«Мы приехали поздравить с 9 Мая ребят, которые будут защищать нашу Родину, хотели поднять им настроение, создать ощущение праздника. И в пункте контрактников нас тепло приняли, подпевали строки из знакомых песен. Это надолго останется в их памяти» - рассказала директор дома культуры «Кучино» Любовь Ульянова.

Агитбригады также выступали для ветеранов Великой Отечественной войны, для многих провели праздник прямо под окнами их домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы.

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Праздники Военные Концерты Балашиха

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