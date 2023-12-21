Министр Аипова рассказала об уборке дворов и улиц Подмосковья в оттепель

В этом году более 2,9 тысячи земельных участков под строительство частных домов реализовали через земельно-имущественные торги. Комитет по конкурентной политике Московской области назвал шесть городских округов, где средняя цена аренды за одну сотку составила менее 10 тысяч рублей.

Найти участки ЛПХ или ИЖС со стоимость сотки до 10 тысяч в год можно, например, в Серебряных Прудах - средняя цена аренды здесь самая низкая в Подмосковье и составляет 1911 рублей. Почти такая же - 1 932 рубля - цена аренды сотки в Шаховской. В городском округе Лотошино арендовать сотку можно за 4 504 рубля в год, в Шатуре - за 6 946 рублей, в Талдоме - за 7 275 рублей. Закрывает список Волоколамск, где аренда обойдется в 9 673 рубля.

Выбрать участок под строительство дома можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

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