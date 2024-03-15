Министр Аипова проверила содержание контейнерных площадок в Мытищах по просьбе жителей

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«Мы провели анализ состояния площадок для сбора твердых коммунальных отходов и выявили адреса, по которым водителям мусоровозов было сложно своевременно вывезти мусор из-за препятствий в виде припаркованных автомобилей», - подчеркнула Аипова.

По словам министра, осмотры провели на улицах Летной, Астахова и Академика Каргина. Аипова пообещала проверить маршрут движения мусоровоза и отметила, что инспекторы будут мониторить адрес на предмет парковки машин возле площадки.

По словам Аиповой, муниципальный ЦУР работает эффективно. Она напомнила коллегам о регламентах реагирования на запросы жителей и предоставления обратной связи.

«Также пояснили порядок действий и его значимость, так как эффективная работа с замечаниями на местном уровне позволяет не только оперативно устранять, но и предупреждать их возникновение в будущем», - заключила Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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