Министр Аипова напомнила о действии упрощенной системы штрафов в Подмосковье

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«За неделю, начиная с 11 декабря, в поле зрений камер дорожной сети попались 356 водителей, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта без разрешающих документов. Теперь бюджет придется пополнить на сумму более 23 миллиона рублей», - подчеркнула Аипова.

Помимо этого, искусственный интеллект выявил и оштрафовал 83 водителей, которые припарковались возле контейнерных площадок.

Напомним, борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в « зоне особого внимания ». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

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