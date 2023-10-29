Министерство ЖКХ Подмосковья вручило удостоверения повышения квалификации 50 специалистам

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что программа разрабатывалась совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта и ее руководителем Анной Мамоновой. Она реализуется четвертый год подряд.

«По данной Программе удостоверение повышения квалификации уже получили более 200 слушателей», -подчеркнул Антон Велиховский.

Учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия с экспертами и выездные мероприятия на передовые объекты Московской области». Во время прохождения с программы специалисты ознакомились с широким кругом вопросов, включая международный опыт.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова отметила, что курс нацелен на тех, кто организовывает капитальный ремонт.

«В этот раз присутствуют более 30 регионов, из которых 11 новых руководителей. Для них это своего рода старт в капитальный ремонт. Интерес страны к этому курсу растет, и отрадно видеть сегодня на этом курсе тех заместителей, руководители которых ранее сами прошли этот курс», - добавила Анна Мамонова.

После окончания мероприятия слушатели сделали фото на память с авторами программы Анжелой Пуховой, Анной Мамоновой и Ольгой Мальгиной.

Следующий курс программы запланирован к реализации на 2024 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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