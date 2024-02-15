Министерство ЖКХ Подмосковья обеспечит ветеринарной помощью найденного на мусорке кота Вольта

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Представители Министерства ЖКХ Подмосковья не смогли пройти мимо бесчеловечного отношения к животному и приняли решение оказать помощь водителю, обнаружившему кота.

«Министерство ЖКХ Московской области выражает благодарность Борису Галишникову за высокий профессионализм в работе водителя, который проявился в неравнодушии и человечности при выполнении должностных обязанностей», - указал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что в семье Галишниковых несколько спасенных животных. Кроме ветеринарного сертификата, водителю передадут годовой запас корма для кота от регионального оператора по обращению с ТКО Воскресенского кластера «Эколайн-Воскресенск».

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Водитель обнаружил кота на одной из мусорных площадок в Раменском городском округе. Животное находилось в коробке, накрепко заклеенной скотчем, и не могло самостоятельно выбраться.