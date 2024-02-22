Министерство ЖКХ Подмосковья назвало преимущества современных контейнеров для мусора

Почти на трех тысячах контейнерных площадках установлено свыше 20 тысяч баков для раздельного сбора отходов. Это 15,3 тысячи контейнеров для смешанных отходов и почти пять тысяч - для вторсырья.

С начала года компания приобрела 91 новый контейнер на смену старых. Все баки соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета мусора по территории контейнерной площадки, а также оборудованы колесами для маневренности и удобства при транспортировке отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».