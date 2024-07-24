24 июля 2024, 13:54

Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило сроки передачи показаний счетчиков

Министерство ЖКХ Московской области
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Министерство ЖКХ Московской области напоминает, что жителям следует своевременно передавать показания счетчиков. Июльский период приема данных завершится 26 числа.

МосОблЕИРЦ напоминает, что сроки передачи показаний счетчиков воды и тепла могут варьироваться в зависимости от условий договоров с поставщиками ресурсов. Сверить даты можно в личном кабинете на сайте единого расчетного центра.

Абоненты МосОблЕИРЦ могут передать показания на сайте расчетного центра, в мобильном приложении, а также по телефону 8 (499) 444-01-00 или в клиентских офисах расчетного центра.

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ЖКХ
24 июля 2024, 14:37
«Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Масштабное спортивное событие «Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа. Сегодня, 24 июля, на сайте мероприятия стартовала регистрация на участие в марафоне.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бегунам предложат дистанции пять и 10 километров. Для детей также организуют забег без хронометража. Регистрация на эти старты пройдет в два этапа - заявки на второй будут принимать с 7 августа.

Почетными гостями марафона станут звезды отечественного спорта олимпийский чемпион Никита Нагорный и футболист Алексей Смертин, а также телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ночной забег со звездами» - это уникальная возможность насладиться видами вечернего города. Спортсмены и болельщики смогут принять участие в культурно-развлекательной программе. Для всех желающих будет работать светодиодная LED-фотозона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Королев
24 июля 2024, 14:37
Подготовку к отопительному сезону в Мытищах завершат к 15 сентября
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Продолжается подготовка систем ЖКХ в Мытищах к отопительному сезону. Жилые дома и объекты социальной сферы к осенне-зимнему периоду готовы на 60%.

Провели плановый ремонт на 56 котельных. Они обеспечивают теплом 1170 многоквартирных домов, в которых проживают 265 тысяч человек. Сегодня объекты теплоснабжения в округе готовы к зиме более чем на 85%. Также завершают обновление теплосети между домами 66 и 68 по Новомытищинскому проспекту.

Объектам жилого фонда уделяют отдельное внимание: в прошлый осенне-зимний период поступало много обращений от жителей по проблемам с отоплением. Подготовку к отопительному сезону планируют закончить к 15 сентября.

Продолжается реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в Мытищах, готовность их к зиме оценивают в 65%. Так, 13 июня начал работу новый водозаборный узел в микрорайоне Пироговский. Его после модернизации подключили к закольцованной системе водопроводов, протяженность которой составляет 11 километров. Теперь бесперебойной подачей воды обеспечены социальные, спортивные и образовательные объекты, а также более 25 тысяч жителей микрорайона Пироговский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи
24 июля 2024, 14:34
Расписание электричек изменится с 27 по 29 июля из-за ремонта станции Лобня
МЖД
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Минтранс Подмосковья предупредил об изменении расписания некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Временные корректировки будут действовать с 27 по 29 июля в связи с развитием инфраструктуры на станции Лобня.

В ночное время железнодорожники демонтируют несколько стрелочных переводов и участков пути, а затем уложат новые. Одновременно с этим на станции Лобня проведут обновление программного обеспечения цифровой системы управления поездами.

Из-за работ временно приостановят движение поездов по всем путям станции Лобня и на перегонах. Поезда из Москвы будут курсировать до станции Марк и в обратном направлении, из области - до станции Катуар и обратно. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы выведут из расписания.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Лобня Поезда
24 июля 2024, 14:14
Подольские врачи спасли женщину после укуса собаки в шею
Пресс-служба Минздрава МО
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Подольские врачи спасли 49-летнюю женщину после укуса собаки. По ее словам, она играла с псом в доме у родственников, однако в какой-то момент питомец весом 60 килограммов неожиданно укусил ее за шею.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, врачи Подольской областной клинической больницы диагностировали раны мягких тканей шеи и нижней челюсти, травму руки. Из раны шеи при дыхании воздух выходил наружу, женщина начала задыхаться.

Пациентке провели срочную операцию, которая длилась два с половиной часа.

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию - сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу и установили дренаж», - сообщил заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, дыхание полностью восстановилось, раны зажили, а швы уже сняты.

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Больницы Врачи Женщины Собаки

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