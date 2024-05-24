Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы передачи показаний счетчиков

Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн». Также это можно сделать в любом клиентском офисе расчетного центра или по телефону: 8 (499) 444-01-00.

Если абоненты МосОблЕИРЦ передадут показания через голосового помощника, то они получат шанс выиграть тысячу рублей. С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».