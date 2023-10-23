Министерство жилищной политики привело ЖК в Балашихе в пример сбалансированной застройки

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Как сообщили в министерстве, при строительстве жилых кварталов и комплексов в Подмосковье уделяют особое внимание созданию социальных объектов. Так, в них появляются школы, поликлиники, детские сады и многое другое.

Около 80% покупателей квартир в «Столичном» - семьи с детьми. Всего на территории ЖК построили три школы и шесть садов, сформировав кластер более чем для трех тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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