Министерство жилищной политики привело ЖК в Балашихе в пример сбалансированной застройки
Образовательный кластер на три тысячи учеников создали в квартале «Столичный» в Балашихе. В трех школах и шести детских садах будут учиться жители ближайших микрорайонов. Такой пример сбалансированной застройки привели в Минжилполитики.
Как сообщили в министерстве, при строительстве жилых кварталов и комплексов в Подмосковье уделяют особое внимание созданию социальных объектов. Так, в них появляются школы, поликлиники, детские сады и многое другое.
Около 80% покупателей квартир в «Столичном» - семьи с детьми. Всего на территории ЖК построили три школы и шесть садов, сформировав кластер более чем для трех тысяч человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».