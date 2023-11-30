Министерство туризма представило новые маршруты для поездок по Подмосковью на каршеринге

«В течение предстоящих зимних месяцев в социальных сетях BelkaCar будут появляться спецмаршруты по Подмосковью, составленные при участии министерства культуры и туризма Московской области. Маршруты охватывают все популярные туристические подмосковные направления и главные достопримечательности на пути путешественников», - уточнили в министерстве.

По данным каршерингового сервиса, интерес к поездам в Подмосковье растет. Например, этим летом пользователи BelkaCar совершили почти 37 тысяч поездок по региону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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