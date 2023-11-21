Министерство культуры Подмосковья сообщило о творческом конкурсе для детей и подростков Донбасса

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Цель конкурса - поддержать талантливых ребят в возрасте от семи до 17 лет. Состязания пройдут в пяти номинациях: изобразительное искусство, музыка, танец, кино и художественное слово.

Участниками могут стать дети и подростки из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также проходящие реабилитацию под патронажем Общественной палаты России.

Конкурс дает возможность раскрыть потенциал и интегрироваться в российскую творческую среду, получить наставничество преподавателей ведущих учебных заведений.

Для участия до 28 ноября нужно подать заявку на сайте путькмечте.рус. Она включает заполненный шаблон, согласие на обработку данных и видео о творчестве.

Победители выступят на гала-концерте 1 июня 2024 года в Москве.