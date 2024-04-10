Министерство культуры и туризма Подмосковья рассказало о подготовке ко Дню космонавтики
Выставки, викторины и мастер-классы проведут в Подмосковье ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
11 апреля в Центральном парке Зарайска пройдет конкурс рисунков на асфальте. Принять участие может любой желающий вне зависимости от возраста.
12 апреля в парке отдыха «Вербилки» в Талдоме состоятся творческая мастерская, игра-викторина и игра-путешествие «Вперед к космическим далям».
12 апреля в Кузьминском лесопарке в Котельниках гостям предложат выставку «Путь к звездам», викторину о космосе, а также тематическую фотозону.
13 апреля в парке «Мечта» в Наро-Фоминске состоится программа с викториной и соревнованиями.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.
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