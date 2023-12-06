Министерство инвестиций Подмосковья рассказало об уникальном производстве соусов в Балашихе

У компании есть собственная лаборатория, которая позволяет улучшать рецептуру и технологию продукта под индивидуальные потребности клиента. Например, продукцию можно изготавливать по заданным характеристикам жирности, кислотности, вкуса и других параметров.

Так, на предприятии производят термостабильные кремы, которые активно применяются в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Отмечается, что компания работает не только с крупными российскими торговыми сетями, но и экспортирует свою продукцию в другие страны.

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