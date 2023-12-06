06 декабря 2023, 14:59

Министерство инвестиций Подмосковья рассказало об уникальном производстве соусов в Балашихе

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Форт-н XXI» в Балашихе производит более 300 наименований майонезов, кетчупов, кондитерских изделий и другой продукции. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области заявили, что предприятие работает уже более 20 лет, а специалисты владеют различными технологиями приготовления соусов.

У компании есть собственная лаборатория, которая позволяет улучшать рецептуру и технологию продукта под индивидуальные потребности клиента. Например, продукцию можно изготавливать по заданным характеристикам жирности, кислотности, вкуса и других параметров.

Так, на предприятии производят термостабильные кремы, которые активно применяются в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Отмечается, что компания работает не только с крупными российскими торговыми сетями, но и экспортирует свою продукцию в другие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Балашиха
06 декабря 2023, 15:09
МЖД отремонтировала более 300 километров путей с начала года
МДЖ
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За 11 месяцев МЖД отремонтировала 305,4 километра пути и уложила 207 комплектов стрелочных переводов. Значительная часть новой инфраструктуры создана для запуска двух новых диаметров — Апрелевка — Железнодорожная и Крюково — Раменское.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что работы выполнены в том числе на участках Воскресенск - Пески (12,5 километра), Санино - Поточино (9,8 километра), Чисмена - Волоколамск (девять километров), Санино - Орехово-Зуево (8,7 километра), Овражки - Гжель (8,2 километра), Бронницы - Виноградово (5,9 километра), Москва-Товарная - Царицыно (12,6 километра), Авсюнино - Шатура (20,4 километра).

Более 50% всех работ выполнили по технологии закрытого перегона, что позволяет концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
06 декабря 2023, 14:59
Шахматистка из Подмосковья стала призером двух всероссийских турниров
Федерация шахмат Московской области
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Спортсменка из Подмосковья Маргарита Лысенко выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по шахматам. Она заняла второе место в финале Рапид Гран-При России и третье — в финале Блиц Гран-При России.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турнир прошел с 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске. Там за победу боролись 14 человек. На следующий день, 4 декабря, Маргарита выиграла бронзу в финале Блиц Гран-При России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 декабря 2023, 14:52
Здание за 33 миллиона рублей стало самым дорогим лотом на торгах в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Комитет по конкурентной политике Подмосковья определил самый дорогой лот на имущественных торгах за неделю. Им оказалось здание с земельным участком в Реутове.

На аукционах с 27 ноября по 1 декабря самая высокая финальная цена была зафиксирована на продаже здания с участком 15 соток. Лот расположен в поселке Володарского городского округа Реутов и предназначен под бытовое обслуживание. Стартовая цена составляла 12,6 миллиона рублей, но 19 участников увеличили стоимость в 2,6 раза. Итог - 33 миллиона рублей в год.

Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Недвижимость
06 декабря 2023, 14:38
Свыше 500 уроков по безопасности на железной дороге провели в школах и детских садах Подмосковья с начала года
Минтранс Подмосковья
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С начала года в школах и детских садах Подмосковья провели более 500 уроков и безопасности на железной дороге. Из них 200 — с начал сентября. Их провели сотрудники администраций округов, а также «РЖД» и транспортной полиции.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, детям рассказали о тои, как нужно вести себя на платформах в ожидании поезда и как правильно переходить железную дорогу. Обучение на таких занятиях проходит в интерактивной форме, а после школьникам задают вопросы.

Для борьбы с несчастными случаями на железной дороге в Подмосковье также стоят новые пешеходные переходы, устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят рейды и дежурства.

Родителей призвали объяснять детям правила безопасности на ж/д инфраструктуре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Дороги Школьники

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