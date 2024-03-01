Министерство энергетики Подмосковья утвердило рекомендации к узлам учета

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что рекомендации предусматривают установку датчиков для измерения и передачи данных в единую государственную информационную систему на всех объектах теплоснабжения. Эти данные будут содержать в себе важные параметры работы системы, что позволит оперативно выявлять и устранять проблемы, предотвращая долгосрочные отключения потребителей от тепла и горячей воды.

Утвержденные рекомендации предназначены для органов власти, ресурсоснабжающих и управляющих организаций региона, что способствует качественному мониторингу работы коммунальных систем Подмосковья и снижению частоты аварийных ситуаций на объектах. В документе определяются 10 групп требований, включая датчики и узлы учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, а также систему диспетчеризации.

Особое внимание уделяется объектам теплоснабжения в частной собственности. Проведено совещание с застройщиками, на котором решались вопросы эксплуатации котельных. Застройщикам было рекомендовано обеспечивать передачу данных о состоянии источников теплоснабжения для оперативного мониторинга и решения аварийных ситуаций со стороны Правительства региона.

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