Министерство экономики Подмосковья рассказало о планах по строительству и реконструкции дорог в 2024 году

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В 2024 году планируется открытие таких дорог, как: «М-5 „Урал“ - поселок Володарского - Каширское шоссе», «Афанасовское шоссе - Поведники» и путепроводе в Одинцове.

Помимо этого, в Московской области запланировано строительство подъездной дороги к индустриальному парку «Новопетровское» в Истре, а также автодороги Каширское шоссе - Коробово в Ленинском округе и реализация других проектов.

В 2024 году планируется завершить реконструкцию участка Мякининского шоссе от трассы М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».