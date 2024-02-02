Министерство благоустройства рассказало о преображении Первомайской площади в Ивантеевке

Управляющая компания «УК Подольск» с 1 февраля начала прием заявлений от жителей Климовска, чьи квартиры пострадали в январе от остановки частной котельной. Сообщить об ущербе также можно в МКУ «Центр социальной поддержки».

Заявление на компенсацию ущерба можно подать в МКУ «Центр социальной поддержки» до 31 мая. Жителей ждут по этим адресам: - микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1, УСЦ «Юность», второй этаж (по будням - с 10:00 до 19:00, в субботу - с 11:00 до 15:00); - улица Чистова, дом 11/8 (с понедельника по четверг - с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00).

Уточнить информацию можно по телефонам 8 (4967) 54-67-86 и 8 (4967) 54-28-35.

С 1 февраля с заявлением о компенсации ущерба после коммунальной аварии можно обратиться также в «УК Подольск» по адресу: микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом 7а, кабинет 206. Здесь ждут жителей с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30 (перерыв - с 12:00 до 13:00).

Также можно обратиться с заявлением по электронной почте: info@ukpodolsk.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».