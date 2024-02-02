02 февраля 2024, 10:19

Министерство благоустройства рассказало о преображении Первомайской площади в Ивантеевке

Министерство благоустройства Московской области
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В подмосковном министерстве благоустройства рассказали о преображении Первомайской площади в Ивантеевке. Изменений там жители ждали долгое время.

Площадь прилегает к территории зданий ДК «Юбилейный» и администрации города. Работы там провели в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Здание Дворца культуры – это историко-культурная особенность Ивантеевки. Учреждение открылось в 1975 году, а площадь перед ним стала местом проведения праздников и мероприятий. До реконструкции территорию занимали парковка и неорганизованное озеленение. Благоустройство этого места стало долгожданным событием для жителей.

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Благоустройство Ивантеевка
02 февраля 2024, 09:53
Жителям Подольска рассказали о способах подачи заявок на компенсацию ущерба при отключении отопления
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Управляющая компания «УК Подольск» с 1 февраля начала прием заявлений от жителей Климовска, чьи квартиры пострадали в январе от остановки частной котельной. Сообщить об ущербе также можно в МКУ «Центр социальной поддержки».

Заявление на компенсацию ущерба можно подать в МКУ «Центр социальной поддержки» до 31 мая. Жителей ждут по этим адресам: - микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1, УСЦ «Юность», второй этаж (по будням - с 10:00 до 19:00, в субботу - с 11:00 до 15:00); - улица Чистова, дом 11/8 (с понедельника по четверг - с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00).

Уточнить информацию можно по телефонам 8 (4967) 54-67-86 и 8 (4967) 54-28-35.

С 1 февраля с заявлением о компенсации ущерба после коммунальной аварии можно обратиться также в «УК Подольск» по адресу: микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом 7а, кабинет 206. Здесь ждут жителей с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30 (перерыв - с 12:00 до 13:00).

Также можно обратиться с заявлением по электронной почте: info@ukpodolsk.ru.

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Подольск ЖКХ Отопление Коммунальные аварии
02 февраля 2024, 09:37
Исторический центр Звенигорода благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды»
Министерство благоустройства Московской области
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Центральные улицы Звенигорода обновили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом напомнили в Министерстве благоустройства Московской области.

В городе обновили пешеходную зону на улице Ленина, Молодежный сквер и сквер Саввы Сторожевского. На территориях появились парковая мебель, новое покрытие из плитки, гранита и асфальта. В Молодежном сделали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили малые архитектурные формы, наружное освещение и камеры видеонаблюдения. В сквере Саввы Сторожевского появились шахматные столы с табуретами, лавочки со стульями, урны, ярусное озеленение и освещение.

По нацпроекту преобразились также улицы Московская и Фабричнова. Там сделали тротуары, новое освещение, парковочные места и озеленение.

Пешеходную зону вдоль улиц Чехова и Почтовой оборудовали широкими тротуарами и парковочными местами, фонарями и скамейками. На пересечении этих улиц появилась детская игровая площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство
02 февраля 2024, 09:36
Финальный этап чемпионата России по индорхоккею пройдет в Электростали в феврале
Фото: Илья Хамов
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Второй этап чемпионата России по индорхоккею среди мужских команд пройдет в Электростали со 2 по 4 февраля.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, участники встретятся в спортивном зале «Нео-Спорт Центр КП».

В результате первого этапа турнира промежуточным лидером стала команда «Динамо-Электросталь». Подмосковный коллектив выиграли в пяти матчах. Команда региона КСШОР «Электросталь» также одержала поеду и заняла пятое место в турнирной таблице.

Всего в чемпионате примут участие шесть команд из Подмосковья, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Электросталь
02 февраля 2024, 00:36
Чат-бот «Денис» поставит предварительный диагноз пациентам в Подмосковье
Freepik
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Подмосковные врачи смогут воспользоваться новой функцией чат-бота «Дениса», который теперь при сборе жалоб пациентов будет выставлять предварительный диагноз. Об этом «360» рассказал директор Центра внедрения изменений Минздрава Московской области Егор Казин.

Он отметил, что в 2023 году чат-бот пилотировали в городе Жуковский, причем он показал довольно высокий результат. В этом году решили попробовать еще на четырех территориях, чтобы оценить его эффективность, добавив при этом нечто новое.

«Вы проходите опрос согласно этим жалобам. Дальше эти жалобы попадают в электронную медицинскую карту. Искусственный интеллект их обрабатывает. И когда вы приходите на прием, врач сразу видит предварительный диагноз. Дальше он проводит свой осмотр», - рассказал Казин.

Специалист добавил, что именно врач будет решать - подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. Все, что требуется от пациентов, это зайти в чат-бот и написать, что у них болит.

Казин пояснил, что записаться на прием к врачу можно в Telegram-канале «Денис Цифровой помощник», но при желании и на портале здравоохранения. Он также спрогнозировал, что очередь к узким специалистам в регионе к концу года сократится в два раза.

Ранее в Мингосуправления Московской области рассказали, что чат-бот «Денис» более 100 тысяч раз помог жителям Подмосковья записаться на прием к врачу.

Здравоохранение Искусственный интеллект Врачи Россия

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