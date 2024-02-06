Министерство благоустройства рассказало о преображении парка «Дулевский»

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В Министерстве благоустройства Московской области напомнили, что территорию парка площадью 5,5 гектара полностью обновили. Там обустроили аллею, площадь с амфитеатром, игровую зону для детей. Установили карусели, батуты, балансир, качели, канатные конструкции. Предусмотрели оборудование для детей с ограниченными возможностями и зоны отдыха.

Кроме того, на территории парка появились футбольное поле, волейбольная площадка и зона для занятий паркуром.

Парк «Дулевский» является не только местом притяжения горожан и гостей, но и объектом с исторической ценностью.

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