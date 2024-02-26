Министерство благоустройства рассказало о подготовленной тюбинговой трассе в центре «Горизонт» в Клину
Жители городского округа Клин могут покататься на тюбинговой трассе в оздоровительном центре «Горизонт». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Все нюансы и трудности прохождения маршрута объяснит опытный инструктор. Трасса находится по адресу: город Клин, село Спас-Заулок, улица Зеленая, дом 1.
Катание на тюбинге - отличное развлечение не только для детей, но и для взрослых. Это альтернатива любому другому виду активности. Если отказаться от подъемников и самостоятельно поднимать ватрушку после спуска - пользы для здоровья будет еще больше.
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