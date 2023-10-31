Министерство благоустройства рассказало о планах по преображению Подмосковья в 2024 году
Министерство благоустройства поделилось планами по преображению Московской области в 2024 году. В ведомстве сообщили, что в регионе приведут в порядок пешеходные зоны, площади и набережные.
Так, в Дзержинском обустроят сквер Громцева, в Дубне обновят улицу Центральную, а в в Дмитрове реконструируют Советскую площадь. Помимо этого, в Протвине приведут в порядок Лесной бульвар, а Воскресенск получит обновленный Ледовый дворец «Химик».
Также преображение затронет Луховицы, Сергиев Посад, Волоколамск и другие округа. В ведомстве уточнили, что каждый из запланированных объектов уникален и предназначен для обогащения городского ландшафта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.
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