Министерство благоустройства рассказало о лидирующих позициях Подмосковья по качеству городской среды

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области сообщили, что в минувшем сентябре практика по повышению Индекса качества городской среды «Эффективное управление: организация работы региона по повышению индекса качества городской среды» стала призером международного форума «Север-Юг: комфортная среда», заняв там первое место.

Также за последние несколько лет в Московской области наблюдается стабильный рост Индекса. Если в 2019 году он составлял 201 балл, то к 2022 году увеличился до 224% баллов. Этот результат значительно превышает средний балл по стране. В планах на следующий год довести показатель до отметки в 231 балл.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что регион пятый год подряд становится одним из лидеров Индекса качества городской среды.

«Важно отметить, что по итогам 2022 года города Подмосковья во всех пяти размерных группах заняли лидирующие позиции, а в трех из них наши города оказались в первой строчке», - рассказал Хайкин.

Отметим, что максимальное значение Индекса определено на уровне 360 баллов, а для комфортной среды установлен порог в 181 балл.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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