Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о тюбинговой горке и веревочном парке в Истре

Одним из любимых видов зимних развлечений по праву считается тюбинг, который не требует особых условий. Для жителей и гостей округа подготовили специальную горку, которая расположена на территории парка развлечений ЦЫПАрк.

Она оснащена специальным покрытием, которое подходит для катания не только зимой на ватрушках, но и летом. Тюбинги предоставляются по очереди для спусков. После радостного катания на ватрушках гости могут посетить ферму на территории парка, покататься на коньках или пройти трассу веревочных парков.

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